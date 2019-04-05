غدًا.. الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يُكرم البدري فرغلي

05 أبريل 2019 - 06:47 م

يقيم غدًا الاتحاد العام لأصحاب المعاشات احتفالية كبرى بمقر حزب التجمع لتكريم البدرى فرغلي وقيادات الاتحاد والمستشار القانوني للاتحاد.

وأشارت سميرة أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد في تصريحات له، أن الاحتفال يشمل تكريم البدي فرغلي وسيد أبو زيد المستشار القانوني للاتحاد وتسليمهم درع الاتحاد وبعض الهدايا التذكارية .

وأكدت أن التكريم يأتي لدورهم الكبير في قضية العلاوات الخمس منذ إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وحتى حكم الإدارية العليا ونهاية بقرار الرئيس بتوجيه الحكومة بسحب الاستشكال .