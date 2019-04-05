» مصر تعالج مليون أفريقي من فيروس سي

05 أبريل 2019 - 06:40 م

في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون مواطن أفريقي من مرضى فيروس سي، قام وفد من وزارة الصحة المصرية برئاسة الدكتور محمد جاد، المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الصحة، بزيارة إلى تشاد يومي 2 و 3 أبريل 2019.

وصرح القائم بالأعمال بالإنابة محمد عرابي، بأن الوفد المصري التقى مع عزيز محمد صالح، وزير الصحة التشادي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجال الصحة، وكذلك التنسيق مع الجانب التشادي للتعاون في إطار مبادرة علاج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي.

وأضاف عرابي، بأن الوفد الطبي المصري قام بزيارة المستشفى الحكومي المركزي في العاصمة ندجامينا، حيث التقى خلالها بمسئولي المستشفى ومديري أقسام الرمد والكلى والباطنية ومعامل التحاليل ذات الصلة، وذلك للتعرف على احتياجات الجانب التشادي والتنسيق للتعاون في تلك المجالات.