» بعد إمام الهرم.. وفاة آخر داخل محراب الصلاة بالإسماعيلية

05 أبريل 2019 - 06:35 م

توفى الشيخ محمد عبد الله عيسى كبير مفتشي إدارة أوقاف أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بعد انتهائه من أداء خطبة الجمعة، داخل مسجد أبو جازية.

وقال أهالي مركز ومدينة أبو صوير من المصلين بالمسجد: إن الشيخ محمد عبدالله عيسى أدى خطبة الجمعة وأم المصلين خلال الصلاة وعقب انتهائه من التسليم مباشرة فاضت روحه إلى بارئها في إشارة لحسن الخاتمة.

وأضاف المصلون عقب انتهاء الإمام من الصلاة فوجئنا بسقوطه على الأرض وتوجهنا به إلى المستشفي، وأكد الأطباء أنه متوفٍ منذ ثلث ساعة تقريبا وردد جميع الحاضرين في المسجد التكبيرات والشهادتين داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ومن جهتها نعت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة الشيخ مجدي بدران الشيخ الفقيد الذي وافته المنية عقب الانتهاء من الصلاة مباشرة داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان عاطل، يبلغ من العمر 42 عامًا، قتل إمام مسجد الرحمة، في شارع الأمراء بمنطقة التعاون، في أثناء صلاة الجمعة.