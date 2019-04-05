» مقتل فردين بالرصاص داخل مسجد بتايلاند

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لقى اثنان من قوات حرس الحدود التايلاندية حتفهما رميا بالرصاص أثناء أدائهما الصلاة داخل أحد المساجد في إقليم "يالا" الواقع جنوبي البلاد؛ وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة التايلاندية اليوم الجمعة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسئول بالشرطة الكولونيل "باريوات كوانمانيج" قوله أن أربعة مسلحين تسللوا إلى داخل المسجد، وقاموا بإطلاق النيران على الشرطيين في رأسيهما من مسافة قريبة، مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين فروا من المسجد عقب الحادث.


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