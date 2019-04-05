  • الجمعة 05 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
أنطونيو غوتيريش

فشل مساعى غوتيريش للتهدئة فى ليبيا

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 63 فلسطينيا برصاص الاحتلال في غزة

الجيش المصري (أرشيفية)

بالتفاصيل.. مصر تستعد لتصنيع سلاح جديد

محيي إسماعيل

محيى إسماعيل يكشف آخر مستجدات فيلم القذافى

مقتل إمام بالهرم

«أنا المهدي المنتظر».. مفاجآت في مقتل إمام مسجد الهرم

حادث دهس

مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا بالضفة الغربية

الأرصاد

«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار غدًا

احتجاجات الجزائر

ثوار الجزائر يوجهون رسالة للجيش

مدبولي

بالتفاصيل.. «الوزراء» يوافق على مشروع قانون «العمل الأهلي»

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة يتوجه للقاء "حفتر" بشكل عاجل

هيئة قناة السويس تنظم احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم

آخر الأخبار

قناة السويس
قناة السويس

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

"مميش" يمنح "مدبولى" درع قناة السويس

#

"مميمش" يزف بشرى سارة لأصحاب شهادات قناة السويس

#

صدور دليل تليفونات الرقمي الجديد لهيئة قناة السويس

#

قناة السويس تدر 6 مليارات دولار بنهاية 2018

شهد الفريق مُهاب مميش رئيس قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة، اليوم الجمعة ، الاحتفالية الخيرية السنوية التي تنظمها هيئة قناة السويس بمناسبة يوم اليتيم، بمشاركة 1300 طفل من المُحتفى بهم من مراحل التعليم المختلفة بـ 23 مدرسة وجمعية خيرية لرعاية الأيتام وذلك بنادي الجولف التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وحرص الفريق مُهاب مميش على التقاط الصور الجماعية مع بعض الأطفال الأيتام ومشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، مؤكداً على حرص الهيئة على المشاركة الدورية في احتفالات يوم اليتيم التي تعبر عن التكافل والتراحم في أبهى صوره من خلال رسم البسمة على شفاه الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وذلك من منطلق مفهوم المسئولية الاجتماعية الذي تتبناه الهيئة لخدمة مواطني منطقة القناة، موضحاً سعي الهيئة الدائم إلى تعزيز دورها المجتمعي من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المبادرات والأنشطة التي من شأنها تحقيق مردود إيجابي لمجتمع مدن القناة.

واستمتع الأطفال خلال الاحتفالية بالألعاب المختلفة ووسائل الترفيه بالنادي، وفقرات الحفل التي تنوعت ما بين عروض فنية وغنائية ومسابقات وجوائز بالإضافة إلى توزيع الهدايا.

من جانبهم، تقدم المسئولون والمشرفون عن المدارس والجمعيات الخيرية بالشكر للفريق مُهاب مميش على رعايته الكريمة وحرصه على حضوره الاحتفال بيوم اليتيم، مثمنين مشاركة هيئة قناة السويس في إضفاء البهجة والسعادة على الأطفال، وحُسن تنظيم الاحتفالية بالتنسيق مع المهندس محمد الشرقاوي رئيس النادي العام لهيئة قناة السويس، وتحت إشراف فريق عمل العلاقات العامة بالهيئة بالاشتراك مع الصحافة والإعلام.

حضر الاحتفالية المهندس محمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة النادي العام للهيئة بالإسماعيلية، واللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، والأستاذ طارق حسنين رئيس الصحافة والإعلام، والربان محمد كامل نائب رئيس النادي العام وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي العام، والأستاذ خالد طه رئيس العلاقات الخارجية، والربان أيمن مبروك رئيس نادي الجولف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد إمام الهرم.. وفاة آخر داخل محراب الصلاة بالإسماعيلية
» مصر تعالج مليون أفريقي من فيروس سي
» مقتل فردين بالرصاص داخل مسجد بتايلاند
» 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز
» إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بالمنيا
» «أردوغان»: على أمريكا وأوروبا معرفة حدودهما
» القبض على والد "ميسى"
» ضبط 3 كجم كوكايين داخل سماعات بمطار القاهرة
» مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة بالفيوم
» «هتلر» يتحدث عن انجازه الأفريقي مع الزمالك
» نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير إلى السويس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات