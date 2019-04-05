نائبة تطالب وزيرة التضامن بإعادة معاش تكافل وكرامة الموقوف

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الدكتورة شيرين القشاش
الدكتورة شيرين القشاش

حسن علام- متابعات

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عضو مجلس النواب

وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة غادة والى

الدكتورة شيرين القشاش

طالبت الدكتورة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، في طلب إحاطة بعودة معاش تكافل وكرامة للأسر التي تم وقف الصرف لها، مشيرة إلى أنه تم وقف صرف هذا المعاش للعديد من الأسر.

وأكدت القشاش، أن توقف صرف المعاش تسبب في أزمة حقيقية لهذه الشريحة من المجتمع المصري التي أصبحت تعتمد اعتماد أساسي على هذا المعاش، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الأسر فوجئوا بوقف صرف الفيزا للمرتب الشهري الذي يمثل لهم الحياة وبدون أنى مقدمات ولا إنذارات.

وأشارت إلى أن هذا الوقف هو موت مفاجئ للأسرة البسيطة، وعلى الرغم من التواصل المستمر مع مكتب الوزيرة التي لا ينكر أحد جهودها وما حققته من نجاحات في هذا الصدد، في إطار توجيهات القيادة السياسية وترجمتها على أرض الواقع، يستمر وقف بعض الفيزا لمدة ستة أشهر وما يفوق هذه المدة مما يعنى استمرار معاناة هذه الأسر.


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