مهاجم صن داونز: مباراة الأهلي الأهم في مسيرتى

05 أبريل 2019 - 06:18 م

أكد ليبوهانج مابوي، مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقى على صعوبة مواجهة الأهلي المقرر إقامتها غدًا السبت، في بريتوريا، ضمن منافسات دور الـ8 في ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مابوي في تصريحات نقلتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: "أعتقد أن مواجهة الأهلي ستكون أهم مباراة في مسيرتي حتى الآن، أعرف الفريق المصري جيدا فهو عملاق وأنا متحمس جدا لتلك المواجهة."

وأضاف قائلا: "هم قادمين إلى ملعبنا وعلينا أن نحقق نتيجة تساعدنا قبل الذهاب إلى ملعبهم الأسبوع المقبل."

واختتم مابوي تصريحاته قائلا: "علينا ألا نستقبل هدفا على ملعبنا لضمان التأهل لنصف النهائي، ونحن فريق مميز ونمتلك لاعبين على مستوى عالى، وأعتقد إذا لعبنا بطريقتنا المعتادة، فلن يقدر الأهلي على إيقافنا."

ويتصدر ليبوهانج مابوي قائمة هدافي صن داونز هذا الموسم برصيد 9 أهداف في 36 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.