فشل مساعى غوتيريش للتهدئة فى ليبيا

05 أبريل 2019 - 06:17 م

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل له بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غادر ليبيا معربا عن قلقه البالغ من المواجهات العسكرية بين الأطراف الليبية.

وكان غوتيريش اجتمع مع خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة في بنغازي مع زحف الجيش الليبي على العاصمة.

وسيطرت قوات الجيش الليبي أمس على مدينة غريان التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوبي طرابلس بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس فائز السراج.