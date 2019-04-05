برلماني يطالب بالحفاظ على سرية علاج الموظفين المدمنين

05 أبريل 2019 - 06:13 م

قال النائب مصطفى الكمار، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن لجوء عدد من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من تلقاء أنفسهم للعلاج من الإدمان في صندوق مكافحة الإدمان، هو توجه جيد يجب أن يتم تشجيعه.

وأضاف الكمار، أن الحفاظ على سرية علاج هؤلاء الموظفين يمثل نموذجًا جيدًا يشجع الباقين على التقدم للعلاج والتخلص من الإدمان، وهو ما يخدم مؤسسات وإدارات الدولة في النهاية.

وطالب بإعطاء فرصة أولية للموظفين الذين كشفت التحليلات تعاطيهم للمخدرات بحسب نية الشخص للعلاج، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك من لديهم نية فعلية للعلاج والالتزام يجب أن يتم تشجيعهم على ذلك قبل قرار الفصل.