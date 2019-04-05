الإفتاء: دورات لمواجهة الفكر التكفيرى

05 أبريل 2019 - 06:05 م

قال حسن محمد، مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء لديها حاليا أئمة من 15 دولة أفريقية يتلقون دورات لمواجهة الفكر التكفيري، وهو ما يتوافق مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف محمد، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرصد يعقد دورات لتأهيل فئات من المجتمع لتواجه الفكر التكفيري.

وأكد على رصد كافة التنظيمات بالدول الأفريقية وكل عملياتها، مشيرا إلى أنه جاري إعداد دورات تدريبية للأئمة في بريطانيا لموجهة الفكر المتطرف.

وأضاف أن الأزهر الشريف يلعب دورا كبيرا وحيويا في الدول الإفريقية، ودار الإفتاء تكمل هذا الدور، وأشار إلى أنه تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وهي مؤسسة أنشأت في مصر، وتضم 83 دولة حول العالم وتجمع المفتين الرسميين لهذه الدول، من أجل تدعيم هذه الشخصيات في مواجهة الأفكار التكفيرية.