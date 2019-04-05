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إصابة 63 فلسطينيا برصاص الاحتلال في غزة

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فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

وكالات - خالد الشرقاوي

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أصيب 63 متظاهرا فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن 63 متظاهرا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه المتظاهرين شرقي قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت الوزارة إن أحد المصابين "جراحه حرجة".

وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


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