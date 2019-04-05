روايات "بولا" عن زيارتها للسد العالي

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نادية لطفي

تُعد الفنانة نادية لطفي من أبرز نجمات الزمن الجميل، واسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، وُلدت في حي عابدين في القاهرة، لأب مصري وأم بولندية، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما، وأيضًا من اختار لها الاسم الفني «نادية لطفي» اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة «نادية» في فيلم «لا أنام» للكاتب إحسان عبدالقدوس.

وقالت "لطفى" عن زيارتها للسد العالي أثناء تحويل مجرى النيل، إنها انفعلت بالحياة هناك خاصة بفتح مجرى النيل وانبهرت بقوة الإنسان والإرادة والعزم وعبرت عن سعادتها بالمشاركة مع الزائرين للسد وشهدت هذا الإنجاز.


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