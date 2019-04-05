البرلمان ينعي كمال أبوالمجد: كان مثالًا للوطنية

05 أبريل 2019 - 05:51 م

نعى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أسرة وتلامذة ومحبي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أحد أساتذة القانون البارزين، الذي وافته المنية منذ أيام عن 89 عامًا.

وقال "عبد العال"، في بيان صادر عن البرلمان: "كان رمزا من الرموز الوطنية الجليلة التي خرجت من نبت أرض مصر الطيبة، وأدين له بكل الفخر والاعتزاز، أن نهلت من قبس علمه وتتلمذت على يديه".

وأضاف "عبد العال": فقد كان المغفور له على مدى عقود ممتدة في كل المواقع التي تولاها مثالا يحتذى به في الاعتدال والعطاء والانتماء للوطن، وصاحب باع طويل ورؤى وبصيرة وفكر مستنير يجد صداه لدى المتلقين، مؤمنا بأن اختلاف الرأي ليس من أجل تسجيل المواقف أو المصالح الضيقة ولكنه عمل جاد يهدف إلى البناء والتقدم.

وتابع "وتزخر المكتبة المصرية والعربية بمؤلفاته النفيسة بالعلوم القانونية والاجتماعية التي تمثل خير زاد للمشتغلين في هذا المجال، وتتلمذ على يديه أجيال من سدنة العدل والإنصاف من رجال القضاء".