حارس حسنية أغادير يتوعد الزمالك

05 أبريل 2019 - 05:50 م

أكد عبد الرحمان الحواصلي، حارس مرمى فريق حسنية أغاديرالمغربي، على جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك، يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال عبد الرحمان الحواصلي في تصريحات لصحيفة «هسبورت» المغربية: «الفريق سيدخل المواجهة بمحفزات كثيرة، وليس لدينا مانخسره، كل الضغط سيكون على الزمالك، سنقاتل في المباراة من اجل الظهور بالصورة التي تليق باسم حسنية أغادير».

وأضاف حارس مرمى الحسنية: «سنعمل على تأكيد أحقيتنا بالتأهل لربع النهائي، وحسم بطاقة التأهل من مجموعة قوية كانت تضم الرجاء الرياضي، بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، إلى جانب نهضة بركان».

وتابع: «الزمالك أبدى سعادته بالقرعة بعدما وضعتهم في مواجهة الحسنية، إذ يعتبرونه فريقا مغمورا، وهذا الأمر سيكون حافزًا إضافيا للاعبين من أجل تقديم كل ما لديهم والدفاع عن قميص وصورة الفريق».

وأوضح الحواصلي أن تحقيق التأهل إلى دور نصف النهائي، سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث سيعزز الفريق الصورة الجيدة التي رسمها لنفسه في المسابقة القارية، وتحقيق حلم الجيل الحالي بالتأهل إلى نصف النهائي، كأول جيل يحقِّق ذلك في تاريخ الحسنية.

وأتم: «تحقيق هذه الأماني، يستوجب بالضرورة تركيزًا عاليًا من كل اللاعبين، والعمل في مباراة الذهاب بالخصوص، على تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، مع ضرورة إبقاء شباكهم نظيفة، وهذا الأمر يحتاج دعمًا كبيرًا من الجماهير التي نطالبها بالتواجد بكثافة في المباراة».

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على الفريق المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب أدرار، ضمن منافسات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.