انفصلت عن زوجها فأصبحت أغني امرأة بالعالم

يبدو أن المثل القائل "رب ضارة نافعة" ينطبق كثيرا على طليقة مؤسس شركة "أمازون"، فبعدما انفصلت ماكينزي بيزوس، عن زوجها جيف، صارت ثالث أغنى امرأة في العالم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ماكينزي التي أنهت اتفاق الطلاق مع زوجها بيزوس الذي يعد أغنى رجل في العالم، حصلت على 4 في المئة من أسهم شركة "أمازون"، وهي حصة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، لتصبح ثالث أغنى امرأة في العالم.

وأعلن الزوجان بيزوس طلاقهما بعدما نشرت مجلة أميركية صورا تكشف علاقة بيزوس بعشيقته لورين سانشيز، وأدت الفضيحة إلى تعرض أغنى رجل في العالم للابتزاز.