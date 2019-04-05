محيى إسماعيل يكشف آخر مستجدات فيلم القذافى

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محيي إسماعيل
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وكالات

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قال الفنان محيي إسماعيل، إنه كان معروضا عليه تجسيد القذافي في فيلم سينمائي، ولكنه رفض، بعدما علم أنه من تمويل أمريكي.

وروى إسماعيل، خلال ندوة عقدت اليوم الجمعة لتكريمه، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن الراحل سعد الدين وهبة، طلب منه أن يطيل شعره، لكي يشبه القذافي، وسافر معه إلى ليبيا، وقابل الرئيس الليبي الراحل هناك، وعرض عليه تجسيد شخصيته في فيلم من كتابته.

وأكد محيي إسماعيل، أن الفيلم كان جاهزا للتصوير، وأن جهة الإنتاج موجودة، كما أن عائشة ابنة القذافي موافقة، ولكنها تنتظر فقط عودة ليبيا مره أخرى وتحسن الأوضاع في البلاد.

وقال إسماعيل: "عرض علي تجسيد شخصية القذافي في فيلم أمريكي، ولكني رفضت، لكي لا يتم وضع مشاهد تسيء له بعد انتهاء تصويري".

ولكن أكد محيي إسماعيل أنه لن يتخلى عن مشروعه الفني، الذي يجسد خلاله شخصية الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتابع: "كل عناصر إتمام المشروع متوفرة وعندي جهة إنتاج صينية مستعدة لتمويله، ولكن أجد أنه من الأفضل أن ننتظر استقرار الأوضاع في ليبيا".

وأوضح أن "ابنته السيدة عائشة القذافي متحمسة جدا للعمل وتتمنى خروجه للنور".

يذكر أن محيي إسماعيل، من أشهر أفلامه، "الإخوة الأعداء" مع ميرفت أمين، و"بئر الحرمان" و"خللي بالك من زوزو" مع سعاد حسني، و"حد سامع حاجة" مع رامز جلال.


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