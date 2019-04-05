"بيونير 11".. أول مسبار يحلق حول "المياه"

التحليق حول كوكب زحل، حلم صعب، ظل يراود وكالة ناسا الفضائية لسنوات عديدة، وفي عام 1973 تحقق الحلم عن طريق "بيونير11"، ذلك المسبار الفضائي الذي تم إطلاقه ضمن برامج "بيونير" الفضائية والتي صممت من أجل عمليات استكشاف الكواكب داخل المجموعة الشمسية وخارجها.

وفي عام 1979، نجح في التحليق حول كوكب زحل، والذي يتميز بـ9 حلقات من الجليد تدور حوله في مستوى واحد، ويبدو أنه يوجد ماء سائل أسفل طبقاته الجليدية، ما يعطيه شكلًا مميزًا.

ويقول الخبراء، إن درجات الحرارة والضغط الفائق فيه يفوق قدرة العلماء والتقنيات الموجودة على إعداد شيء مشابه لها، كما يحتوي على كمية كبيرة من غاز الهيدروجين.