» 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

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الإسماعيلي

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أعلن «سيدومير»، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز، غدًا السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى العام.

جاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمود رضا – أيمن رجب

خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن.

خط الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطى “دونجا” – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – كريم بامبو.

خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو.


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