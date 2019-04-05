» 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

أمير سعد
أعلن «سيدومير»، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز، غدًا السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الــ28 بمسابقة الدورى العام.
جاءت القائمة كالتالى:
حراسة المرمى: محمد فوزى – محمود رضا – أيمن رجب
خط الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمد مجدى – ريتشارد بافور – أحمد أيمن.
خط الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطى “دونجا” – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – كريم بامبو.
خط الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو.
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