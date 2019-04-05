بالتفاصيل.. مصر تستعد لتصنيع سلاح جديد

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متابعات - خالد الشرقاوي

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ناقش وزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية Franco Gussali بحث نقل تكنولوجيا تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) إلى مصر.

واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة بريتا الإيطالية وتشكيل لجنة من الجانبين لبحث توطين تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) في مصر.

ومن جانبه أعرب Franco Gussali رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات طبقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة مما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات (البريتا 9مم) أو أجزاء منها.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك.


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