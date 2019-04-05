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الأهلي يحتفل بـ 5 آلاف طفل في يوم اليتيم

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المصريون

الاهلى

يوم اليتيم

يحتفل النادي الأهلي بـ«عيد اليتيم»، بداية من اليوم الجمعة في الفروع الثلاثة: «مقر النادي بالجزيرة، وفرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد»، وذلك، على مدار الأيام القادمة، حيث يستقبل النادي ما يزيد على خمسة آلاف طفل من مختلف المؤسسات والهيئات ودور رعاية الأيتام.

وأكّد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن الاحتفالات بعيد اليتيم تأتي انطلاقًا من المشاركة المجتمعية للنادي والتفاعل مع المناسبات الاجتماعية المختلفة، انطلاقًا من الدور الوطني الذي يلعبه النادي الأهلي، ووفقًا لـ«برنامج عائلة الأهلي» الذي تحظى فيه المشاركة المجتمعية على جانب كبير، وفي إطار توجهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والتي يؤكد عليها دائمًا في معظم اجتماعاته.

وأشار مرجان، إلى أن هناك برنامجًا ترفيهيًا تم إعداده للاحتفال بيوم اليتيم، يتضمن ممارسة الألعاب الرياضية، والترفيهية، وفقرات غنائية، وكذلك مسابقات خاصة، وتقديم الهدايا للأيتام.

وأضاف، أن الاحتفال بعيد اليتيم بات عادة سنوية، يحرص عليها النادي الأهلي انطلاقًا من دوره الفعال في المشاركة المجتمعية وخدمة قضايا الوطن.

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