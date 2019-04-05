مصرع قاتل رئيس مباحث البحر الأحمر

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البحر الأحمر

رئيس مباحث

الطفلة فريدة

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه، اليوم الجمعة، عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة داخل مزرعة غرب المنيا المتورط في قتل رئيس مباحث البحر الأحمر والطفلة فريدة.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام، أشارت إلى اختباء المتهم بمزرعة بناحية عزبة أبسوان بدائرة مركز سمالوط غرب المنيا ملك أحد المزارعين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسماعيلية، المنيا ) وقوات الأمن المركزى.

وحال وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فقامت القوات بمبادلته بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة متفرقة وعثر بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).

فيما تم ضبط صاحب المزرعة حال هروبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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