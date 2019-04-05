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ألمانيا تدعو القوات المسلحة في ليبيا لوقف العمليات فورًا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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دعت الحكومة الألمانية، الجمعة، القوات المسلحة في ليبيا إلى وقف العمليات العسكرية فورًا، على خلفية تصاعد التوتر قرب طرابلس.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين.

وقال زايبرت إن بلاده تشعر بقلق كبير حيال تصاعد التوتر في ليبيا خلال الأيام الأخيرة.

وأكّد، أنه تم توجيه دعوة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة التطورات في ليبيا.

وتابع: "ندعو المسؤولين إلى وقف العمليات العسكرية فورًا وتجنب الخطابات التي من شأنها تصعيد التوتر".

وأشار، إلى أن ألمانيا تدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، بشأن الحل السياسي في ليبيا.

وشدّد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا".

ومنذ يوم أمس الخميس، يشهد محيط العاصمة، اشتباكات عقب إعلان قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر رسميا انطلاق عمليات السيطرة على طرابلس، وذلك بعد يوم من إعلان قواته التوجه لغرب البلاد وسط تنديدات دولية بالتصعيد العسكري الحاصل.


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