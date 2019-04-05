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إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بالمنيا

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اشتباكات

المنيا

عائلات

أصيب 3 أشخاص بقرية بني حماد التابعة لمركز المنيا، بجروح إثر وقوع اشتباكات بين عائلتين في القرية بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لفض الاشتباكات وألقت القبض على مثيري الشغب.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز المنيا؛ بعد تلقيه بلاغًا، حيث تبين وقوع المشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بقرية بني حماد، استخدموا خلالها الشوم والحجارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 5 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.

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