الجيش التونسى يعلن التأهب على حدود ليبيا

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ليبيا

حفتر

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، رفع حالة التأهب على حدود ليبيا، نظرًا لحالة عدم الاستقرار التى تعيشها الجارة الشقيقة منذ إعلان الجنرال الليبى خليفة حفتر دخول طرابلس.

ولفتت الوزارة في بيان أنها اتخذت الاحتياطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة، على خلفية ما يشهده الوضع الأمني في ليبيا "من توتر، وتحسبًا، لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود التونسية – الليبية".

ودعت الوزارة التونسية العسكريين إلى مزيد من اليقظة والحذر وتعزيز تواجد التشكيلات العسكرية في المعبرين الحدوديين الذهيبة ورأس جدير، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية، تحسبًا لأية تحركات مشبوهة.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة التونسية، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر، ابتداءً من غد السبت، بسبب "خطورة ما آلت إليه الأحداث في ليبيا".


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