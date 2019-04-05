مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا بالضفة الغربية

05 أبريل 2019 - 05:06 م

أصيب فتى فلسطيني، الجمعة، بجروح خطيرة وكسور، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية يطّا، إبراهيم أبو زهرة، إن الفتى أيس محمود حوشية (16 عامًا) من سكان البلدة، (جنوبي الخليل)، تعرض للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي، عندما كان يسير بالشارع الرئيسي، قبل أن يلوذ المستوطن بالفرار.

وأوضح أبو زهرة، أنه تم نقل المصاب حوشية لتلقي العلاج في مستشفى يطّا الحكومي، مشيرا إلى أنه يعاني من "جروح خطيرة ورضوض، وكسور في الرأس"، وفق وكالة الأناضول.

ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس "متعمدة" في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.