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«أهمية التعديلات الدستورية».. ندوة بحزب الحركة الوطنية غدًا

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الدكتور مصطفى أبو زيد

رئيس اللجنة الاقتصادية

أعلن الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، تنظيم ندوة، غدا السبت؛ لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية وحث المواطنين على أهمية المشاركة في الاستفتاء على تلك التعديلات.

وأوضح "أبو زيد"، في بيان، أن الهدف من هذه الندوة إلقاء الضوء على أهداف التعديلات الدستورية وشرح المواد المطروحة للتعديل وتوضيح الأسباب التي دعت لذلك.

وأشار إلى أن الندوة ستنظمها اللجنة الاقتصادية والأمانة المركزية للتواصل السياسي بالحزب.


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