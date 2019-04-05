برلماني يطالب بإنشاء مناطق حرة للغزل والنسيج بصعيد مصر

05 أبريل 2019 - 04:55 م

ثمن سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في الإعلان عن إنشاء أول منطقة حرة للغزل والنسيج في المنيا على مساحة مليون ونصف متر مربع، مؤكدًا أنها ستعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف "البطيخي"، في تصريحات، أن هذه الخطوة مهمة للغاية وسيكون لها مردود إيجابي على تنمية محافظات الصعيد والقاهرة بوجه عام، لافتًا إلى أن الغزل والنسيج قطاع واعد يساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية للخارج.

وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة إنشاء المزيد من هذا المناطق الحرة للغزل والنسيج في جميع محافظات الصعيد، وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، لتوفير العملة الصعبة فضلا عن تنمية محافظات الصعيد على الوجه الخصوص.