"سعد سمير": الأهلي جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز

05 أبريل 2019 - 04:53 م

أكد سعد سمير، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني، على صعوبة المواجهة المنتظرة لفريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعد سمير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الأهلي يخوض جميع مبارياته بروح عالية؛ من أجل تحقيق الفوز كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة التي حسم الأهلي نقاطها بروح الفانلة الحمراء، خاصة أن الجميع يعلم ويقدر صعوبة التفريط في أية نقاط جديدة في مشوار مسابقة الدوري الممتاز؛ من أجل الحفاظ علي حظوظ الفريق للفوز باللقب المحلي.

وأوضح أن لاعبي الأهلي دائما يقاتلون في الملعب من أجل تحقيق الانتصارات، مؤكدًا أن هذه الروح تبقى مورثا لجميع الأجيال منذ نشأة النادي عام 1907.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن الأهلي يحترم منافسه صن داونز وجهازه الفني، مؤكدا أن الجميع داخل الفريق سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة قبل لقاء العودة يوم 13 أبريل الحالي.

وقال سعد سمير، إن الأهلي جاهز لخوض المباراة بغض النظر عن هطول الأمطار من عدمه، مؤكدًا أن الفريق مستعد لكل هذه الأمور التي سبق أن واجهها من قبل وكان آخرها في مباراة القمة التي شهدت هطول الامطار بغزارة، وأثرت على أرض الملعب.

وذكر سعد سمير، أن الأهلي لديه اسم وتاريخ كبير في القارة الإفريقية، وأمامه أهداف مهمة هذا الموسم تتمثل في الفوز بالدوري واستعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا، متمنيا أن يكون التوفيق حليف الأهلي غدا أمام صن داونز؛ لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بمصر .