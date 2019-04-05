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"مستقبل وطن" يعقد ندوات للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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التعديلات الدستورية

حزب مستقبل وطن

القيادات الشعبية

نظم حزب مستقبل وطن ببني سويف مؤتمرا بمركز شباب البرج، بمركز ناصر، حول أهمية التعديلات الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى عبد الجواد أمين السياسات بالحزب، ومحمود عبد الله أمين الحزب بمركز ناصر، وكذلك مؤتمرا بقرية أطواب، بمركز الواسطى، بمشاركة 200 مواطن من القيادات الشعبية ورئيس القرية.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف بنشاط مكثف في عدد كبير من المراكز الإدارية وقراها بالمحافظة، حول أهمية التعديلات الدستورية، ودعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء عليها ، برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد، وتحت رعاية النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، بحضور النائب بدوى النويشى الأمين العام المساعد، وقيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار العائلات.

كما نظم الحزب ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية، بقرية ميدوم، بمركز الوسطى، بحضور كبار العائلات ورئيس القرية ومدير إدارة أوقاف الواسطى، وكذلك بمركز شباب قاي، بمركز اهناسيا، شملت تكريم الأيتام والأم المثالية، بحضور النائب محمد كساب، وقيادات الحزب محمد طحاوى أمين الفلاحين، والدكتور مصطفى عبد الجواد أمين السياسات، وأحمد جاد المولى أمين التنظيم، وعمرو شحاته أمين العلاقات العامة، والدكتور باسل غريب أمين العضوية.


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