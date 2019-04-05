تامر مرسي رئيسًا لمجلس إدارة «دي إم سي»

05 أبريل 2019 - 04:51 م

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم الاستحواذ على مجموعة «دي ميديا» الإعلامية المالكة لقنوات «دي إم سي»، وإعلان تامر مرسي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» مالكة قنوات أون والحياة، وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات سي بي سي.

وأعلن تامر مرسي، أنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل، في ظل ما طالب به رئيس الجمهورية من حتمية قيام الإعلام بدوره المطلوب في تنمية الدولة.