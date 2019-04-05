الداخلية تحبط نقل 600 كيلو بانجو من شرق قناة السويس

05 أبريل 2019 - 04:47 م

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد كبار مهربي المواد المخدرة ونجحت في ضبط أحد العناصر الإجرامية لمحاولته نقل كمية من مخدر البانجو وزنت 600 كيلو جرام من منطقة شرق قناة السويس لترويجها على عملائه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية، واعتزامه تهريب كمية كبيرة لمخدر "البانجو" من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق داخل مخازن سرية، أُعدت خصيصًا لهذا الغرض بالجزء الأسفل لإحدى الحافلات قيادته، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي (مسجل خطر - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) سبق اتهامه في 26 قضية متنوعة آخرهم قضية "تبديد".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطه بالحافلة المشار إليها بالقرب من مدخل معدية رقم 6 بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ("200" مائتي لفافة لمخدر البانجو وزنت "600" ستمائة كيلو جرام – مبلغ مالي – عدد (2) هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار وترويجه على عملائه، واستخدامه للحافة لتسهيل إخفاء ونقل وتهريب المخدر المضبوط على النحو الذي أكدته التحريات.