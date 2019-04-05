» القبض على والد "ميسى"

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ميسي

الارجنتين

المصريون

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني خورخى ميسى، بعد دهس سائق دراجة نارية فى مدينة روساريو مساء أمس الخميس.

وأشارت قناة "TN " الأرجنتينية إلى أن الحادث وقع فى بلدة روساريو مسقط رأس ليو، حيث اصطدمت سيارة والده بسائق دراجة نارية ونقل على إثرها للمستشفى.

وأوضحت القناة أن خورخى ميسى غادر قسم الشرطة سريعا حيث لم يتخذ سائق الدراجة النارية المصاب أى إجراءات قانونية ضده.


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