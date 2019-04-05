» ضبط 3 كجم كوكايين داخل سماعات بمطار القاهرة

05 أبريل 2019 - 04:41 م

تمكنت وزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 3 كيلو جرام لمخدر الكوكايين، كان في طريقها لدخول القاهرة عبر ميناء القاهرة الجوي، وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلا دوليا ضم أربعة أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"، واعتزموا جلب شحنة كبيرة من مخدر الكوكايين من إحدى الدول الأجنبية إلى داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى ، وقاموا بتغيير خطوط السير من دول الإنتاج عبر إحدى الدول الأوروبية.

بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات الجمركية، تم ضبط المتهمين، فور وصولهم البلاد قادمين من إحدى الدول الأوروبية.

وبتفتيش حقائبهم عثر بداخلها على 8 أجهزة "لاب توب"، 5 جهاز باور بانك، عدد 2 سماعة، بداخلها مخازن سرية تحـوى 40 قالـب لمخـدر الكوكاييـن مختلف الأحجام بلغ وزنها 3 كيلو جرام، مغلفين بطبقات من البلاستيك وأوراق الكربون إمعاناً فى عدم ظهورها على أجهزة الكشف.

كما تم ضبط مبالغ مالية قدرها 292 ألف بيسو كولومبى، 2825 دولار أمريكى، 155 يورو، 4 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا باستلامهم المضبوطات من شخصين من كبار مهربى الكوكايين بدولة الإنتاج، وأنهما سيقومان بالاتصال بهم لتوجيههم لتسليم الشحنة لأحد الأشخاص.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى9 ملايين جنيه.