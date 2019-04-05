«أنا المهدي المنتظر».. مفاجآت في مقتل إمام مسجد الهرم

05 أبريل 2019 - 04:40 م

تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحقيقاتها؛ للوقوف على التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل إمام مسجد في أثناء صلاة الجمعة بمسجد "الرحمة" الكائن بشارع الأمراء في منطقة التعاون فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم بقطاع غرب الجيزة، وسط انتشار أمني من ضباط فرقة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة المباحث لسماع أقوال شهود عيان من الأهالي والمصلين فضلا عن جمع المعلومات وتكثيف التحريات حول المتهم بارتكاب الجريمة، وانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن المتهم "أحمد.م" يبلغ من العمر 41 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، وذلك لمروره بأزمة نفسية جراء إصابته بانفصام في الشخصية خلال الفترة الأخيرة.

أضافت المصادر أن المتهم أخذ يردد في كلمات هزلية بعضها غير مفهوم والآخر مثل "أنا المهدي المنتظر.. المسجد في جن ولازم أخرجه" لافتة إلى أن سرعة رد فعل المصلين حالت دون هروبه.

مصادر أمنية مسؤولة أكدت أن الجاني انتهز فرصة سجود الإمام والمصلين في أثناء الركعة الثانية من الصلاة، وأخرج سكينا كان يخفيها بين طيات ملابسه وطعن الخطيب مرتين، وفر هاربا.

أشارت المصادر إلى أن المصلين تمكنوا من ضبطه وأبلغوا دورية أمنية من فرقة الغرب، وحاولوا إنقاذ الإمام بنقله إلى مستشفى الهرم، لكنه وصل جثة هامدة مؤكدة أن "السكين لسه في ضهره مطلعتش".