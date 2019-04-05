  • الجمعة 05 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:41 م
بحث متقدم
أنطونيو غوتيريش

فشل مساعى غوتيريش للتهدئة فى ليبيا

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 63 فلسطينيا برصاص الاحتلال في غزة

الجيش المصري (أرشيفية)

بالتفاصيل.. مصر تستعد لتصنيع سلاح جديد

محيي إسماعيل

محيى إسماعيل يكشف آخر مستجدات فيلم القذافى

مقتل إمام بالهرم

«أنا المهدي المنتظر».. مفاجآت في مقتل إمام مسجد الهرم

حادث دهس

مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا بالضفة الغربية

الأرصاد

«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار غدًا

احتجاجات الجزائر

ثوار الجزائر يوجهون رسالة للجيش

مدبولي

بالتفاصيل.. «الوزراء» يوافق على مشروع قانون «العمل الأهلي»

أنطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة يتوجه للقاء "حفتر" بشكل عاجل

«زيدان» يصدم جماهير الريال: علينا أن نقبل بهذا الوضع

الرياضة

زيدان
زيدان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

زيدان: مباراة الـ6/1 ستتكرر وجنش سيعيد أمجاد عبد المنصف

#

صلاح يصدم جماهير الأهلي بهذا الأمر

#

بعد فضيحة «أمستردام».. ريال مدريد يستغيث بـ«زيدان»

#

حاكم الشارقة: لهذا أحب مصر

ريال مدريد

المصريون

زيدان

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، استياءه الشديد من المستوى السئ الذي يقدمه فريقه بالموسم الجاري، معتذرًا لجماهير الملكي عن مركز الفريق في الدوري.

وقال زيدان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "في العام المقبل سنرى ما يمكننا القيام به فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، علينا أن نقبل بهذا الوضع".

وأضاف زيدان: "اليكم الدليل فيما يتعلق بما أنجزه هؤلاء اللاعبون في السنوات الأخيرة، يجب أن يعود الفريق لطريق الانتصارات مرة أخرى لهذا السبب أنا هنا".

وتابع زيزو: "هناك ثماني مباريات متبقية، سنسعى خلالها لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وتحدث زيدان من جانب آخر، عن مباراة إيبار المقبلة في الدوري: " الشيء الرئيسي الذي يجب قوله هو أننا سنلعب ضد فريق يتمتع بموسم جيد للغاية، ومن المؤكد أنهم سيحاولون تسجيل الأهداف".

واختتم زيدان تصريحاته قائلا: "لا أعرف ماذا يدور في رؤوس اللاعبين ولكنني متأكد من أنهم لديهم رغبة قوية في إنهاء الموسم بطريقة جيدة".

وتعرض ريال مدريد في مباراة الجولة الماضية لخسارة قاسية أمام فالنسيا بنتيجة 2 – 1، ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الليجا الإسبانية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 13 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل فردين بالرصاص داخل مسجد بتايلاند
» 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز
» إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بالمنيا
» «أردوغان»: على أمريكا وأوروبا معرفة حدودهما
» القبض على والد "ميسى"
» ضبط 3 كجم كوكايين داخل سماعات بمطار القاهرة
» مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة بالفيوم
» «هتلر» يتحدث عن انجازه الأفريقي مع الزمالك
» نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير إلى السويس
» هذا ما طلبه المتهم بقتل إمام المسجد قبل تنفيذ جريمته
» القبض على قاتل إمام مسجد بالهرم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات