«زيدان» يصدم جماهير الريال: علينا أن نقبل بهذا الوضع

05 أبريل 2019 - 04:37 م

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، استياءه الشديد من المستوى السئ الذي يقدمه فريقه بالموسم الجاري، معتذرًا لجماهير الملكي عن مركز الفريق في الدوري.

وقال زيدان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "في العام المقبل سنرى ما يمكننا القيام به فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، علينا أن نقبل بهذا الوضع".

وأضاف زيدان: "اليكم الدليل فيما يتعلق بما أنجزه هؤلاء اللاعبون في السنوات الأخيرة، يجب أن يعود الفريق لطريق الانتصارات مرة أخرى لهذا السبب أنا هنا".

وتابع زيزو: "هناك ثماني مباريات متبقية، سنسعى خلالها لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وتحدث زيدان من جانب آخر، عن مباراة إيبار المقبلة في الدوري: " الشيء الرئيسي الذي يجب قوله هو أننا سنلعب ضد فريق يتمتع بموسم جيد للغاية، ومن المؤكد أنهم سيحاولون تسجيل الأهداف".

واختتم زيدان تصريحاته قائلا: "لا أعرف ماذا يدور في رؤوس اللاعبين ولكنني متأكد من أنهم لديهم رغبة قوية في إنهاء الموسم بطريقة جيدة".

وتعرض ريال مدريد في مباراة الجولة الماضية لخسارة قاسية أمام فالنسيا بنتيجة 2 – 1، ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الليجا الإسبانية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 13 نقطة.