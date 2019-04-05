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خطيب الأزهر: «الإسراء والمعراج» دعوة للثبات على الحق

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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خطبة الجمعة

الجامع الأزهر.

الدكتور عبد الفتاح العواري

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، وتناول خلالها ذكرى الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة من هذه المعجزة.

وقال الدكتور العواري: إن رحلة الإسراء والمعراج تكشف لنا كل يوم عن عبر ودروس جديدة، وينبغي على المسلمين جميعًا أن يتدبروا في عظمة هذه الرحلة ليأخذوا منها ما تطيب به حياتهم وتستقيم به أحوالهم.

وأكد خطيب الجامع الأزهر: أن الإسراء والمعراج معجزة كبرى وانفراجة بعد كرب، وهي من أعظم المعجزات التي تفضل بها المولى سبحانه وتعالى على نبيه ?، ودعوة للثبات على الحق مهما بلغت العقبات، وفيها تشريف وتعظيم للمسجد الأقصى وبيانٌ لمكانته في الإسلام، حيث كانت إليه رحلة الإسراء ومنه كانت رحلة المعراج.

وحث جميع المسلمين على شكر الله دائمًا على ما يرزقهم من نعم، وأن يتقربوا دائمًا إلى الله في السراء والضراء، لأن الحياة لا تخلو من الشدائد والكروب، وثبات المؤمن على إيمانه ويقينه يجعل له من كل همٍّ فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا، وهذه الأمور نتعلمها من هذه الرحلة العظيمة التي جاءت لتَبُث فينا الأمل وتعلمنا الصبر وتحثنا على العمل والاجتهاد.


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