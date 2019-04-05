«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار غدًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أمطار على القاهرة خلال ساعات

درجات الحرارة

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً، السبت، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، التي قد تمتد إلى شمال الصعيد.

والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «15- 26»، إسكندرية «12 – 21»، قنا «14 – 34»، الأقصر «15– 36»، أسوان «18– 35».


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