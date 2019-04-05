» مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة بالفيوم

05 أبريل 2019 - 04:32 م

لقي عامل، وابنته الكبرى مصرعهما، وأصيبت الزوجة وابنتين بحالة اختناق، بسبب تسرب الغاز من سخان المياه أثناء نومهم بشقتهم بعزبة الجندي بقرية العزب، بمركز الفيوم، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول كلا من "محمد س.ع" (31 سنة-عامل)، وزوجته "آية محمد.س" (30 سنة-ربة منزل)، وأطفالهم "جنا" (7 سنوات)، و"هنا" (5 سنوات)، و" رنا" (عام فقط)، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بعزبة الجندي بقرية العزب، مصابين بحالة اختناق، وتوفي الزوج وابنته الكبرى بمجرد وصولهما المستشفى.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت لمكان الواقعة، وبسؤال والد الزوج، ووالد الزوجة، عن الواقعة، قررا أن جميع أفراد الأسرة أصيبوا بحالة اختناق أثناء نومهم، نتيجة تسرب غاز من سخان دورة المياه، مما أدى لوفاة الأول والثالثة، ولم يتهما أحد بالتسبب في الواقعة جنائيا، كما تبين أن الأسرة تقيم بشقة بالطابق الأول علوي ومساحتها 50 مترا، مكونة من غرفتين ودورة مياه، ملاصقة لحجرة النوم، وأنه يوجد حظيرة طيور داخل غرفة نوم الأطفال بها 11 دجاجة جميعها في حالة نفوق.