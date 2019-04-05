» «هتلر» يتحدث عن انجازه الأفريقي مع الزمالك

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هتلر

المصريون

الزمالك

أبدى محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، سعادته الغامرة بكونه اكثر لاعبي الفريق حصدًا للقب السوبر الافريقي مع زميله أحمد الاحمر بواقع 5 ألقاب وذلك عقب الفوز علي الاهلي بلقاء السوبر الذي اقيم أمس بالمغرب وانتهى بفوز الأبيض بنتيجة 38 / 35 .

وأضاف «هتلر» أن المباراة كانت صعبة ولكن الزمالك كان الطرف الافضل بعيدًا عن الايقافات المبالغ فيها الذي تعرض لها اللاعبون في المباراة، مؤكدًا ان الجميع وضع امامه هدف اسعاد الجماهير البيضاء.

وأوضح هتلر ان التركيز في الوقت الحالي هو حصد اللقب الثالث في الموسم الحالي هو الدوري ليكون خير ختام لمجهود اللاعبين .


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