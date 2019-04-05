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لجنة الفتوى توضح حكم الاحتفال بيوم اليتيم

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حسن علام- متابعات

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اليتيم

لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية

النصوص بالقرآن الكريم

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى ورسوله –صلى الله عليه وسلم-، قد أوصيا باليتيم في كثير من النصوص بالقرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة.

وأوضحت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاحتفال بيوم اليتيم في أول جمعة من شهر إبريل ؟» ، متابعة «أنه لا بأس بالاحتفال بيوم اليتيم ، وعلينا الاهتمام باليتيم بتهذيب سلوكه وتعليمه العلم النافع ، ورعايته ، و يتأتى ذلك بالنظر في أحواله في جميع الأوقات».

وأضافت أن رعاية اليتيم لها أصل في الشريعة الإسلامية، فكافل اليتيم سيكون في المقام الأسمى الذي هو غاية كل مسلم محبٍّ لله ورسوله، وهو رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، مستشهدًة بما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى».


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