» نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير إلى السويس

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المصريون

الزمالك

حسينة أغادير

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير إلى ملعب الجيش الثالث بالسويس بدلا من بترو سبورت.

وكان مقرر إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم تغيير ملعب المباراة بسبب سوء أرضية الملعب.

وأبدى الاتحاد الإفريقي في وقتٍ سابق رفضه إقامة أي مباريات في البطولات الإفريقية على ملعب برج العرب ايضا بسبب سوء أرضيته.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، فريق حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأحد المقبل، على أن تقام مباراة الإياب 14 من أبريل الجاري.


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