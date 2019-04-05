نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

05 أبريل 2019 - 04:20 م

انتهى الاجتماع الفني الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى التي أقيم ظهر اليوم داخل استاد لوكاس موريبى، الذى يحتضن مواجهة الفريقين فى الثالثة عصر غدٍ السبت بذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وحضر الاجتماع الفنى كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، ونائبه ماهر عبد العزيز.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ارتداء الأهلي زيه التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدى حارس المرمى الطاقم الأسود، فى حين يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى الحارس الطاقم الأخضر.