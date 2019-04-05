أستاذ جامعي وراء مقتل إمام مسجد في الهرم

05 أبريل 2019 - 03:22 م

أفادت مصادر أمنية، بأن المتهم بقتل إمام مسجد الرحمة في الهرم، يدعى "أحمد. م"، 41 سنة، وهو أستاذ جامعي مريض نفسي، ومنقطع عن العمل.

وأضافت المصادر، أن إمام المسجد المجني عليه "محمد. خ" 35 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر تلقيه 3 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد، بحسب الوطن.

وكان إمام مسجد الرحمة لقي مصرعه في شارع الأمراء بالهرم، بعد تلقيه 3 طعنات من المتهم في أثناء أدائه لصلاة الجمعة.

وبحسب التحريات فإن المتهم، البالغ من عمره 42 سنة، تخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، وسدد 3 طعنات في جسد المجني عليه، الذي سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى، حيث تمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم.