» القبض على قاتل إمام مسجد بالهرم

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امام مسجد

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متابعات- أمينة عبد العال

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إمام مسجد

الهرم

المباحث

ألقت مباحث الجيزة، القبض علي عاطل اغتال إمام مسجد الهرم أثناء صلاة الجمعة، بعد أن تحفظ عليه المصلون.

بدأت الواقعة أثناء أداء إمام مسجد لصلاة الجمعة بشارع الأمراء التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث سدد له أحد الأشخاص طعنة نافذة بواسطة سكين بظهره مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأسرع المصلون للتحفظ عليه وضبطه، وتم تسليمه لرجال المباحث.

وذكر مصدر أمنى أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



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