رسالة الرئيس للأطفال في يوم اليتيم

05 أبريل 2019 - 02:52 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة للأطفال في يوم اليتيم.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي في تويتر : "في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، ونحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسئوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله".

يأتي هذا في يوم الاحتفال باليتيم، حيث أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن كفالة الأيتام باب من أبواب البرِّ العظيمة، قليل من يفطن لفضله وشرفه، واليتيم هو: من مات عنه أبوه وهو جنين فى بطن أمه، أو صغير لم يبلغ الحلُمَ، ويستمر وصفُه باليُتم حتى يبلغ أشُدَّهُ.

وتكون كفالة اليتيم برعايته وتعهده بما يُصلحه فى نفسه وماله ابتغاء الأجر من الله عز وجل، والأفضل للكافل أن يستمرَّ فى الإنفاق على مكفوله حتى يستقل بشئونه ويستطيع الاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها.