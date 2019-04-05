مصر تفوز بجائزة الريادة الدولية في السياحة من WTTC

05 أبريل 2019 - 02:39 م

تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وقد قامت السيدة جلوريا جي?ارة الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC ، والسيد كريس ناسيتا رئيس المجلس والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق هيلتون العالمية بتسليم الجائزة للدكتورة رانيا المشاط خلال حفل العشاء الرسمى للدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر?WTTC Global Summit 2019 التي تعقد خلال الفتـرة من 2 إلى 4 إبريل الجارى بمدينة إشبيلية بإسبانيا .

وذلك في حضور السيد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالحكومة الإسبانية، وعمدة مدينة إشبيلية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء من بعض الدول منها إسبانيا والسعودية والأرجنتين وبلغاريا واليونان وكنيا وسلوفانيا وتشيلي وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أعضاء المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال السياحة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحصل دولة أو وزير من منطقة الشرق الأوسط على تلك الجائزة من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC .

وقالت السيدة جلوريا جي?ارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC أن المجلس الذي يمثل قطاع السياحة الخاص العالمي يقدم جوائزه السنوية اعترافا وتقديرا لحكومات الدول على الجهد المبذول للنهوض بهذا القطاع الحيوي في بلادهم، وصياغة السياسات التي من شأنها أن تؤدي الى التنمية السياحية مما يهيئ بيئة العمل التي تدفع القطاع الخاص لمزيد من العمل والاستثمار.

وأضافت جلوريا أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC تمنح الجائزة السنوية تقديرا للجهود المبذولة من الدول أو المسئولين بالدول الذين نجحوا، من خلال السياسات والمبادرات التي طبقوها في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة، وأظهرت بلادهم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

وفِي كلمتها لدى تسلم الجائزة قالت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة السياحة تتبنى الآن اتجاها جديدا، حيث قامت الوزارة بإطلاق برنامج الاصلاح الهيكلي لتحديث القطاع وتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية ، وتحويل التحديات الى فرص يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع وجعله أكثر صلابة وتحملا للصدمات.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بهذه الجائزة ، وأضافت أن تقدير المجلس الدولى للسياحة والسفر للجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالقطاع هي شهادة ووسام نعتز به جميعا.

وقالت أنها تهدي الجائزة الى الدولة المصرية والى فريق العمل في وزارة السياحة المصرية، والى القطاع الخاص السياحي، لأن النجاح لا يتأتى الا بتضافر جهود الجميع.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأكبر لوزارة السياحة هو أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية بالقطاع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وأكدت الوزيرة على دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج الاصلاح الهيكلي الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة فى مصر ، مشيرة الى أن منظمة السياحة العالمية UNWTO قامت مؤخرا بإهداء فخامته درع المنظمة تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع في استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC إلى أن قطاع السياحة في الدولة المصرية نجح بقيادة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في استعادة عافيته، وتحقيق انتعاشة كبيرة في عام 2018 ، حيث حقق زيادة في أعداد السياحة بنسبة 16,5? وذلك طبقا للتقرير الأخير للمجلس الدولي للسياحة، وهذا أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ?.

وأرجع المجلس هذه الانتعاشة الى جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية ، والتي ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية الشهيرة ، وزيادة استثماراتهم في مناطق التنمية السياحية الجديدة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

كما قدم المجلس جوائز لوزراء الأرچنتين وإسبانيا واليونان واليابان وكينيا وإندونيسيا والولايات المتحدة الامريكية في مجالات استخدام التكنولوچيا والريادة في السياحة الموسمية والتنمية السياحية المستدامة وسهولة الإجراءات في المطارات.

جدير بالذكر أن المجلس الدولى للسفر والسياحة WTTC ، يمثل القطاع الخاص العالمى للسياحة والسفر،

وهو يتألف من أعضاء من مجتمع الأعمال العالمي ويعمل مع حكومات الدول لرفع الوعي بصناعة السفر والسياحة.