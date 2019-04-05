الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وساوثهامبتون

05 أبريل 2019 - 02:20 م

تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة مباراة فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر، أمام نظيره ساوثهامبتون لى ملعب سانت ميريز في الجولة 33 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن يتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 2 بتعليق خليل البلوشي.

ويعول الريدز في هذه المواجهة على لاعبه المصري وزميله السنغالي ساديو ماني، من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، الذي يعتلي قمته مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما ليفربول 79 نقطة في المركز الثاني.





ويتطلع محمد صلاح للعودة لتسجيل الأهداف بعدما غاب عن الوصول للشباك للمباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي والمباراة الثامنة في كل المسابقات، ويأمل في استعادة نغمة التهديف في مباراة ساوثهامبتون، كما يأمل ساديو ماني لمواصلة تألقه خلال الفترة الحالية ومواصلة تسجيل الأهداف.

ويعد محمد صلاح أفضل لاعب في مركز الجناح، وفقا لما ذكره الاتحاد الإنجليزي للعبة ورصده لأرقام أبرز اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناج في البريميرليج، ويستعرض "الوطن سبورت" أرقام اللاعبين كالتالي:

محمد صلاح تمكن من تسجيل 17 هدفا في بطولة الدوري هذا الموسم بفارق هدفين عن المتصدر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، فضلا عن كون صلاح أفضل اللاعبين المسددين على المرمى بواقع 109 تسديدة، كما صنع سبعة أهداف، وخلق 56 فرصة حقيقية لزملائه.

واستطاع زميله السنغالي ساديو ماني أن يسجل 17 هدفا، منها تسعة أهداف في آخر 10 مباريات بالبريميرليج، وسدد 71 كرة، وصنع هدفا وحيدا وخلق 33 فرصة أمام المرمى.

وجاء في المركز الثالث الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، بعدما سجل 15 هدفًا وسدد 62 كرة وصنع 9 أهداف وخلق 59 فرصة للتسجيل، فيما حل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، في المركز الرابع بعدما نجح في تسجيل 14 هدفًا وسدد 79 كرة وصنع 12 هدفًا وخلق 80 فرصة لزملائه، في حين احتل الكوري الجنوبي سون هيونج مين المركز الخامس، بعدما سجل 12 هدفًا وسدد 61 كرة وصنع 5 أهداف وخلق 26 فرصة للتسجيل.



