  • الجمعة 05 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:10 م
بحث متقدم
امام مسجد

هذا ما طلبه المتهم بقتل إمام المسجد قبل تنفيذ جريمته

المسجد

أستاذ جامعي وراء مقتل إمام مسجد في الهرم

صلاة الجمعة

القبض على قاتل إمام مسجد بالهرم

رئيس الجمهورية

رسالة الرئيس للأطفال في يوم اليتيم

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وساوثهامبتون

الطقس

"الأرصاد": انتظروا مفاجأة غدًا السبت

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بأمر الرئيس.. الإفراج عن 534 سجينًا

صورة من الفيديو..

"طفل برأسين" يثير الهلع داخل مستشفى أسيوط الجامعي

بالفيديو.. اغتصاب 34 طفلًا بدار أيتام بعين شمس

كفيف يستعين بصديقه لاغتصاب القاصرات داخل شقته

أرشيفية

أزمة جديدة تواجه المواطنين بشأن بطاقات التموين

علي هامش فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر

المشاط تعقد لقاءات مع نظرائها في سلوفينيا واليونان وسانت لوشيس

آخر الأخبار

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن: احتفالنا بالمرأة لأنها وزيرة التربية والتعليم في البيت

#

وولفرهامبتون يجبر تشيلسي على التعادل بهدف لمثله

#

"البشير" يدعو إلى تعاون أمني مع مصر

#

روسيا تطلق يد إسرائيل في سوريا بشرط

السياحة

رانيا المشاط

المجلس الدولى

على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر?WTTC Global Summit 2019 التي تعقد خلال الفتـرة من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية بإسبانيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء السياحة في سلوفينيا واليونان وسانت لوشيس وبورتوريكو.

تناولت هذه اللقاءات بحث سبل التعاون بين تلك الدول ومصر في مجال السياحة، كما ناقشت اللقاءات التجارب المختلفة في كل دولة للنهوض بقطاع السياحة بها.

وعلى صعيد اللقاءات الاعلامية عقدت الدكتورة رانيا المشاط عدة لقاءات منها لقاء تليفزيونى مع قناة Travel Weekly التي تعتبر من القنوات السياحية الأمريكية الهامة ، بالإضافة إلى لقاءات مع مجلة فوربز Forbes ،و مجلة ايه بي سي الإشبيلة ABC de Sevilla .

وأكدت الوزيرة خلال اللقاءات على التحسن في أعداد السياحة الوافدة الى مصر، مشيرة الي التقارير الإيجابية التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية مؤخرا عن مصر واختيارها مصر من أفضل المقاصد السياحية لقضاء الإجازات فيها في 2019.

وفى سؤال لمجلة فوربز عن السياحة المستدامة أشارت الوزيرة الى أهمية قطاع السياحة في مصر كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي، حيث يلامس حياة الملايين من الناس ، مؤكدة على أهمية تقديم منتج سياحي جاذب وتنافسي، لكنه في نفس الوقت يراعي الحفاظ على البيئة الطبيعية و يكون له مساهمة إيجابية في التنمية المجتمعية.

وأضافت الوزيرة أنه من هذا المنطلق تأتي رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، كما وضعت وزارة السياحة مفهوم السياحة المستدامة، بمحاورها الثلاثة البيئية والإجتماعية والإقتصادية، كعنصر أساسي في برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما طلبه المتهم بقتل إمام المسجد قبل تنفيذ جريمته
» القبض على قاتل إمام مسجد بالهرم
» طبيب للحوامل: احذرن هذه العادات بشم النسيم
» التضامن تحدد موعد صرف معاشات أبريل
» بمشاركة وزير الرياضة.. ماراثون دراجات من الأوبرا
» "مايكروسوفت" تنهي دعم ويندوز 7 في يناير 2020
» النواب: الشعب هو صاحب القرار النهائي في التعديلات الدستورية
» مؤتمر لـ"لاسارتي" للحديث عن مواجهة صن داونز
» في يوم اليتيم.. "شعراوي": وزارتنا مفتوحة لأبنائنا الأيتام وأسرهم
» احتجاز والد ميسي في المستشفى بعد "حادث خطير"
» التصديري لمواد البناء: خطة لتعظيم صادراتنا للسوق السودانية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات