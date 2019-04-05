» بمشاركة وزير الرياضة.. ماراثون دراجات من الأوبرا

05 أبريل 2019 - 02:05 م

انطلق اليوم ماراثون دراجات ضمن فعاليات مبادرة الخير يجمعنا ، بمشاركة كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والذي انطلق من دار الأوبرا وحتى ملاعب جامعة القاهرة عقب صلاة الجمعة بحضور عدد كبير من الشباب وممثلي المجتمع المدني ووحدة الشباب بوزارة البيئة

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تشجع استخدام الدراجات كبديل لوسائل النقل التقليدية المستهلكة للوقود، حيث نفذت من خلال مشروع النقل المستدام التابع لها عدد من مسارات الدراجات للتشجيع على استخدامها، وتم تنفيذ مسارات في محافظة الفيوم كأحد أدوات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية من خلال تقليل استخدام السيارات وترشيد استهلاك الطاقة

وأضافت أن وزارة البيئة تهتم بدمج الشباب في العمل البيئي بطرق متعددة، فهم قادة المستقبل ومن حقهم الاستمتاع بالموارد من خلال تحقيق التنمية المستدامة وترشيد استهلاك الموارد، كما أشارت بدور المرأة الهام في منظومة صون الموارد، وإمكانية الاستفادة من الرياضة في دعم قضايا البيئة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة وظهر ذلك في الاهتمام بإقامة منتديات الشباب العالمية والإقليمية والمحلية، وظهر في أكثر من محفل يقود الدراجات مع الشباب ليؤكد على أهمية الرياضة لخلق شباب قادر على البناء.

ويعد ماراثون الخير يجمعنا حدث شهري تنظمه إحدى المؤسسات المجتمعية تحت رعاية وزارتي البيئة والشباب والرياضة يقام الجمعة الأولى من كل شهر يهدف إلى دمج أكبر عدد من الشباب في الأعمال التطوعية وحث الشباب على ممارسة الرياضة دوريا وتسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالبيئة.