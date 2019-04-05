التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الليبية لحل الخلافات سلميًا

05 أبريل 2019 - 02:04 م

دعت منظمة التعاون الإسلامي الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية، خاصة بعد تقدم قوات المشير خليفة حفتر ،قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب ، صوب العاصمة طرابلس .









ودعت المنظمة، التي مقرها جدة غربي السعودية ، في بيان لها اليوم الجمعة ،" جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيدٍ مسلح قد يؤدي إلى فوضى عارمة تهدد الأمن والسلم وتُجهض عملية المصالحة الشاملة في البلاد".







